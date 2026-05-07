Бывшие бойцы «Вагнера» в Петербурге заявили, что Пригожин жив

В Санкт‑Петербурге прошла встреча бывших бойцов ЧВК «Вагнер», приуроченная к 12‑летию создания организации, сообщает издание «Царьград».

Путин о крушении самолета Пригожина: в телах погибших нашли осколки гранат

Участники мероприятия посетили могилу основателя ЧВК Евгения Пригожина.

«"Вагнер" жив и Пригожин тоже», — говорили собравшиеся.

В собрании приняли участие несколько десятков экс‑бойцов подразделения.

Крушение самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy произошло вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин говорил, что Евгений Пригожин вполне мог инсценировать свою кончину.

ФОТО: t.me/concordgroup_official
