Картофельный союз обвинил ретейлеров в предвзятости
Торговые сети предпочитают покупать иностранные продукты, потому что они якобы лучше выглядят, заявила НСН Татьяна Губина.
Российские магазины хотят создать красивую картинку на полках, поэтому отказываются от отечественной картошки, которая якобы не имеет товарный вид, рассказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина в беседе с НСН.
Фермеры из Новгородской и Владимирской областей пожаловались, что крупные торговые сети сократили закупку их картофеля и других овощей, предпочитая свежий урожай из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Возмущенных фермеров цитируют «Известия». Губина подтвердила эти данные.
«Ретейлеры обосновывают выбор в пользу иностранного продукта тем, что потребители хотят видеть красивый, вкусный, нарядный картофель, а отечественный якобы не соответствует этому требованию, как и лук и морковь. Эти три культуры особенно тяжело реализовать в этом году. А тот картофель, который везут к нам, получает лучшие места на полке в магазинах. Нам сети говорят, что не о чем переживать, поскольку египетский стоит по 79 рублей за килограмм, а наш — по 29. Но вопрос в том, что российская картошка даже не попадает на прилавок, поскольку полки не резиновые», — подчеркнула она.
Губина добавила, какие шаги помогли бы отрасли.
«Фермеры чувствуют, что спрос падает, а скоро начнется уборка нового урожая. И какой выход из этой ситуации? Мы считаем, что решением может быть изменение договорных отношений между сторонами. Это условно-половинчатая мера, мы благодарны ретейлерам, что почти все сети все же заключают долгосрочные договоры, некоторые даже выделяют авансы. Следующий шаг — контроль определенного ассортимента в нужные периоды времени и определение цены, которая бы зависела от новой формулы. Мы предлагали привязать ее к прошлогодним показателям Росстата, чтобы закупочная цена не была ниже нее. Это позволит планировать свое производство, развиваться и сельхозпроизводителю и ретейлу», — отметила она.
Ранее Губина объяснила НСН, почему в России стали закупать картофель из Китая.
