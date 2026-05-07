Российские магазины хотят создать красивую картинку на полках, поэтому отказываются от отечественной картошки, которая якобы не имеет товарный вид, рассказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина в беседе с НСН.

Фермеры из Новгородской и Владимирской областей пожаловались, что крупные торговые сети сократили закупку их картофеля и других овощей, предпочитая свежий урожай из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Возмущенных фермеров цитируют «Известия». Губина подтвердила эти данные.