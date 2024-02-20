Суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Амстердама оставил в силе решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиарда долларов. Об этом говорится в постановлении суда. По версии суда, довод РФ о предполагаемом мошенничестве экс-акционеров нефтяной компании во время арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге не может отменить решение о компенсации.

Это решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

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В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию в 50 миллиардов долларов, заявив, что российские власти преднамеренно обанкротили ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.

В мае 2020-го российский минюст заявил, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску бывших акционеров ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения нанесенного им ущерба.

В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов, вернув дело в Апелляционный суд Амстердама.

В январе нынешнего года сообщалось, что коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцове, в котором находятся в том числе дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Леонида Невзлина (признаны в России иноагентами), Платона Лебедева и бывших топ-менеджеров организации, обращен в доход государства по иску Генпрокуратуры.

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ФОТО: РИА Новости
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