Суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Амстердама оставил в силе решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиарда долларов. Об этом говорится в постановлении суда. По версии суда, довод РФ о предполагаемом мошенничестве экс-акционеров нефтяной компании во время арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге не может отменить решение о компенсации.
Это решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.
В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию в 50 миллиардов долларов, заявив, что российские власти преднамеренно обанкротили ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.
В мае 2020-го российский минюст заявил, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску бывших акционеров ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения нанесенного им ущерба.
В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов, вернув дело в Апелляционный суд Амстердама.
В январе нынешнего года сообщалось, что коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцове, в котором находятся в том числе дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Леонида Невзлина (признаны в России иноагентами), Платона Лебедева и бывших топ-менеджеров организации, обращен в доход государства по иску Генпрокуратуры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк Китая рекордно снизил ставку по кредитам
- СМИ: Российские производители бытовой техники начали проигрывать Турции и Китаю
- Лукашенко заявил, что США готовят провокации против жителей Польши
- В Киргизии пропал российский альпинист во время восхождения на Аксу
- Польские фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной
- Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах достигло 29 195 человек
- Чехия внесла около 200 послаблений в санкции против России
- Бывшего начальника отдела ИФНС приговорили к восьми годам за коррупцию
- Шмыгаль: Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест
- Экс-советнику посольства РФ во Франции дали 18 лет колонии за госизмену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru