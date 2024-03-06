Бывшему курсанту военного училища дали 12 лет колонии за госизмену
Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-курсанта одного из военных училищ Владислава Бояршинова к 12 годам колонии по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.
Подсудимого признали виновным в совершении преступления. Дело маркировано грифом «секретно», его детали не раскрываются.
«Суд назначил Бояршинову ... наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в учреждении.
Ранее бывшего актера Кирилла Канахина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к пожизненному заключению, признав виновным в госизмене за переход на сторону противника.
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