Бывшему курсанту военного училища дали 12 лет колонии за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-курсанта одного из военных училищ Владислава Бояршинова к 12 годам колонии по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

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Подсудимого признали виновным в совершении преступления. Дело маркировано грифом «секретно», его детали не раскрываются.

«Суд назначил Бояршинову ... наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в учреждении.

Ранее бывшего актера Кирилла Канахина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к пожизненному заключению, признав виновным в госизмене за переход на сторону противника.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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