Суд в Москве арестовал двоих россиян по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу граждан России, которым вменяют статью «государственная измена».

Экс-актера Канахина заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену

В частности, были арестованы россияне Егорова В.В. и Коротич П.А.

Из-за наличия секретных материалов деталей обоих дел в суде не раскрыли. Сведения о фигурантах также не разглашаются.

Ранее в Чувашии уголовное дело по факту госизмены возбудили в отношении жителя Мордовии, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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