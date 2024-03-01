Суд в Москве арестовал двоих россиян по делу о госизмене
1 марта 202418:32
Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу граждан России, которым вменяют статью «государственная измена».
В частности, были арестованы россияне Егорова В.В. и Коротич П.А.
Из-за наличия секретных материалов деталей обоих дел в суде не раскрыли. Сведения о фигурантах также не разглашаются.
Ранее в Чувашии уголовное дело по факту госизмены возбудили в отношении жителя Мордовии, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru