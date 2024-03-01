Суд в Москве арестовал двоих россиян по делу о госизмене

В частности, были арестованы россияне Егорова В.В. и Коротич П.А.

Из-за наличия секретных материалов деталей обоих дел в суде не раскрыли. Сведения о фигурантах также не разглашаются.

Ранее в Чувашии уголовное дело по факту госизмены возбудили в отношении жителя Мордовии, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщает RT.

