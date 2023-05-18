Бывшего мужчину Волочковой арестовали за избиение жены

Бывшего бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова отправили в СИЗО за избиение жены вскоре после свадьбы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Суд арестовал подростка, убившего школьницу в Петербурге

По версии следствия, инцидент произошёл 12 мая 2023 года в квартире на улице Фридриха Энгельса, где 46-летний мужчина причинил тяжкий вред здоровью своей 28-летней супруги.

В отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Свою вину мужчина не признал.

«С учётом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 46-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - уточнили в прокуратуре.

Волочкова и Кузнецов познакомились на программе «Давай поженимся» в 2021 году. После совместного отдыха на Мальдивах они расстались.

Ранее суд в Москве арестовал обвиняемых в нападении на защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Анастасия ВолочковаУголовное ДелоИзбиениеАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры