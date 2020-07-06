В РПЦ рассказали, как мятежный схиигумен перехитрил духовенство

Лишённый сана схиигумена отец Сергий скрыл факт судимости за убийство в автобиографической справке, которую предоставил для рукоположения в священники. Об этом в открытом письме к отцу Сергию рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает Ura.ru.

По словам митрополита, история о том, что Сергия уговаривал рукоположиться Святейший Патриарх Алексий II, неправда. К тому же, как выяснилось, факт судимости бывший милиционер зашифровал фразой «1984—1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика». Митрополит Кирилл отметил, что лукавство и изворотливость в такой формулировке очевидны.

«Разжалованный» схиигумен отказался покидать монастырь

На прошлой неделе отец Сергий по решению епархиального суда был лишён сана схиигумена за нарушение священнической и монашеской присяги. Перед этим он критиковал РПЦ, публично отрицал существование пандемии коронавируса, выступал против цифровизации и «чипизации», проклинал тех, кто закрывал храмы во время пандемии. После лишения сана Сергий заявил, что останется в Среднеуральском женском монастыре.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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