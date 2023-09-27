Бывшая жена Федора Бондарчука потребовала раздела имущества
Светлана Бондарчук подала иск о разделе совместно нажитого имущества к бывшему супругу известному режиссеру Федору Бондарчуку в Симоновский суд Москвы, сообщает РИА Новости.
Дата его рассмотрения судом пока ещё не назначена. У пары в браке родились сын и дочь.
Супруги Бондарчуки прожили вместе более 25 лет, после чего Федор подал на развод в 2016 году.
Вскоре он вновь женился на актрисе Паулине Андреевой. После развода Светлана вышла замуж за продюсера Сергея Харченко.
Ранее стало известно, что бывшая жена Владимира Потанина добивается половины его доли в «Норникеле», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru