Бывшая жена Потанина добивается половины его доли в «Норникеле»
Бывшая жена второго богатейшего человека в России совладельца «Норникеля» Владимира Потанина Наталья требует 50% стоимости его доли в горно-металлургической компании. Как пишет Bloomberg, активы, на которые претендует Потанина, оцениваются в сумму более 7 миллиардов долларов, учитывая, что ее бывшему супругу принадлежит около трети акций производителя металла.
Процесс по размеру исковых требований стал третьим после разводов Джеффа Безоса и Билла Гейтса, отмечает издание.
Потанины развелись в 2014 году. Наталья Потанина утверждает, что получила около 40 миллионов долларов после российского бракоразводного процесса, а ее экс-супруг настаивает, что ей отошло 84 миллиона долларов.
В мае женщина добилась отмены решения лондонского суда, обвинившего ее в бракоразводном туризме, и подала новый иск о разделе имущества. Потанин подал апелляцию в Верховный суд Великобритании.
В августе владелец «Норникеля» Владимир Потанин был назван самым богатым россиянином в списке 500 богатейших людей мира. Согласно Bloomberg Billionaires Index, он занимает 42 место в рейтинге, его состояние оценивается в 33,4 миллиарда долларов.
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