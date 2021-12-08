Бывшая жена Потанина добивается половины его доли в «Норникеле»

Бывшая жена второго богатейшего человека в России совладельца «Норникеля» Владимира Потанина Наталья требует 50% стоимости его доли в горно-металлургической компании. Как пишет Bloomberg, активы, на которые претендует Потанина, оцениваются в сумму более 7 миллиардов долларов, учитывая, что ее бывшему супругу принадлежит около трети акций производителя металла.

Процесс по размеру исковых требований стал третьим после разводов Джеффа Безоса и Билла Гейтса, отмечает издание.