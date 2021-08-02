Более 20 россиян вошли в рейтинг 500 богатейших людей мира
Владелец «Норникеля» Владимир Потанин является самым ботатым россиянином в списке 500 богатейших людей мира, сообщает Газета.ру.
Согласно Bloomberg Billionaires Index, он занимает 42 место в рейтинге, его состояние оценивается в 33,4 миллиарда долларов. На втором месте среди россиян глава «Новатэка» Леонид Михельсон (30,6 миллиарда долларов), на третьем - владелец НЛМК Владимир Лисин (29,3 миллиарда рублей).
Всего в список 500 богатейших людей мира вошли 24 россиянина. Самый большой прирост продемонстрировало состояние владельца «Северстали» Алексея Мордашова, который с начала 2021 года заработал 6,14 миллиарда долларов (29,2 миллиарда долларов).
Среди прочих в рейтинг попали главный исполнительный директор Лукойла Вагит Алекперов (21,3 миллиарда долларов), крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов (21,1 миллиарда долларов), Роман Абрамович (18,7 миллиарда долларов) и бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (17,2 миллиарда долларов).
Ранее российский миллиардер Араз Агаларов заявил, что рост цен на недвижимость в стране связан не со льготной ипотекой, а с дефицитом жилья, сообщает Ura.ru.
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