Мордашов возглавил список миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes
Предприниматель Алексей Мордашов возглавил составленный журналом Forbes список десяти российских миллиардеров с самым большим доходом по итогам 2020 года.
Так, Мордашов и его семья получили в прошлом году 1,7 млрд долларов. За бизнесменом следуют владелец НЛМК Владимир Лисин с доходом в 1,48 млрд долларов, крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов (1,43 млрд), главный исполнительный директор «Лукойла» Вагит Алекперов (1,14 млрд), владеющие золотопромышленной компанией «Полюс» Сулейман Керимов и его семья (922 млн).
Кроме того, в десятку Forbes попали владелец «Норникеля» Владимир Потанин, чей доход за прошлый год составил 897 млн долларов, а также акционер USM и аэропорта «Внуково» Андрей Скоч и его семья с 875 млн долларов, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников (828 млн долларов), член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (788 млн долларов).
Замыкает рейтинг владелец инвесткомпании Millhouse Роман Абрамович, его доход по итогам 2020 года составил 645 млн долларов.
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