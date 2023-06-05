Бывшая солистка «Тату» Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка

Катина сообщила, что у нее появится второй сын. По словам артистки, имя для сына выбрал ее муж, но финальное решение они оставили за первым сыном певицы.

«Демьян или Димьян — это будет решать старший сын», — сказала Катина.

Ранее Лена Катина в интервью «Дети Mail.ru» вспомнила, как начинался ее роман с миллионером Дмитрием Спиридоновым. Она призналась, что сначала ее возлюбленный был против романа с женщиной, у которой есть ребенок от прошлых отношений, сообщает «Радиоточка НСН».

