Бывшая солистка «Тату» Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка
Бывшая солистка «Тату» (t.A.T.u) Лена Катина на шоу «Звезды сошлись» в эфире канала НТВ раскрыла пол и имя будущего ребенка.
Катина сообщила, что у нее появится второй сын. По словам артистки, имя для сына выбрал ее муж, но финальное решение они оставили за первым сыном певицы.
«Демьян или Димьян — это будет решать старший сын», — сказала Катина.
Ранее Лена Катина в интервью «Дети Mail.ru» вспомнила, как начинался ее роман с миллионером Дмитрием Спиридоновым. Она призналась, что сначала ее возлюбленный был против романа с женщиной, у которой есть ребенок от прошлых отношений, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru