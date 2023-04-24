Вокалистка «Тату» заявила о воссоединении группы
Вокалистка группы «Тату» Лена Катина в своих соцсетях заявила, что коллектив воссоединится для выступления на матче 26 тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком».
По её словам, концерт пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 7 мая.
«Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре», – написала Катина.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая обвинила группу «Тату» в том, что их песни породили моду на нетрадиционные отношения среди девушек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- Новая поликлиника в районе Солнцево приняла первых пациентов
- СМИ: Киев по просьбе США отложил атаки против России, запланированные на 24 февраля
- Путин поддержал предложение выровнять денежное довольствие всех участников СВО
- Вокалистка «Тату» заявила о воссоединении группы
- В Минцифры пояснили, кого не затронет ставка 30% НДФЛ при работе в интернете
- Пугачева и Галкин продали замок в деревне Грязь за миллиард рублей
- Правительство предложило вернуть отмененный 13 лет назад НДС на апартаменты
- В Богородском округе Подмосковья отменили массовые мероприятия по случаю 9 мая
- В США назвали троллингом председательство России в Совбезе ООН
- В США оценили шансы ВСУ взять Крым этим летом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru