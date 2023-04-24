Вокалистка «Тату» заявила о воссоединении группы

Вокалистка группы «Тату» Лена Катина в своих соцсетях заявила, что коллектив воссоединится для выступления на матче 26 тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Соцсеть «ВКонтакте» объяснила ограничения в сообществе группы «Тату»

По её словам, концерт пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 7 мая.

«Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре», – написала Катина.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая обвинила группу «Тату» в том, что их песни породили моду на нетрадиционные отношения среди девушек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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