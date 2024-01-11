Опрос Superjob: Россияне мечтают о пенсии в 47,6 тысячи рублей
Среднестатистический россиянин хотел бы в будущем получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.
Размер пенсии мечты менялся в зависимости от пола и возраста участников опроса. К примеру, запросы мужчин составили 48,7 тысячи рублей, женщины чаще называли 46,7 тысячи рублей. Опрошенные в возраста до 34 лет хотели бы в будущем получать пенсию не ниже 46,1 тысячи рублей, респонденты старше 45 лет назвали сумму в 49 тысяч рублей.
Также уровень «пенсии мечты» изменяется в зависимости от города. Наибольшие показатели зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге (51 тысяча рублей и 49 тысяч рублей). Следом идут Ярославль и Астрахань (около 43 тысяч рублей).
Ранее, с 1 января, размер страховой пенсии по старости и инвалидности был проиндексирован на 7,5%. Сумма фиксированной надбавки к страховой пенсии увеличилась с 7567,3 рубля до 8134,9 рубля, передает «Радиоточка НСН».
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