«Быть в тренде»: Депутат Нилов поддержал переход на российские машины
Парламентарии будут пересаживаться на отечественные автомобили по мере выбывания действующего автопарка, сказал НСН Ярослав Нилов.
Председатель Госдумы и члены правительства давно пересели на Aurus, использование отечественных авто депутатами даст дополнительный стимул для развития отечественного автопрома. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее стало известно, что за председателем Госдумы и его заместителями c 2024 года закрепят автомобиль Aurus, а за руководителями комитетов — Lada Aura. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета «Ведомости». Отмечается, что сейчас за вице-спикерами Госдумы и руководителями фракций закреплены Genesis, а за главами комитетов — BMW и Genesis. Нилов пояснил, что депутаты не имеют права выбирать себе машину.
«Госдума имеет контракт с предприятием, которое предоставляет транспортное средство. Депутаты получают транспортное обслуживание по закону. Есть “разгонные” автомобили, которыми пользуются депутаты, есть автомобили, закрепленные для определенной категории парламентариев в соответствии с занимаемой должностью. На Aurus уже давно ездят и председатель Госдумы, и члены правительства. Это хорошие, качественные и красивые машины, которые собирают практически вручную. В 2023 году было решение совета Думы, что в регионах депутатов обслуживают только отечественные автомобили, оно выполняется. Местная власть предоставляет автомобиль, который есть в гараже администрации», — сказал Нилов.
Собеседник НСН уточнил, что переход депутатов на отечественные автомобили будет осуществляться постепенно.
«Это будет происходить по мере выбывания действующих автомобилей и обеспечит плавный, гибкий переход», —добавил парламентарий.
В заключение депутат указал на то, что следовать этому тренду должны все структуры с госучастием.
«Это и госкорпорации, и банки с госучастием, и все государственные и муниципальные структуры. Повышенное внимание к этому вопросу у СМИ даст возможность дополнительного контроля и повышения качества отечественного автопрома. К тому же, конечно, это серьезный импульс для развития отечественного автомобилестроения, дополнительные средства и требования», — подытожил депутат.
Ранее сообщалось, что сотрудники Минфина России первыми пересядут на автомобили Lada Aura.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский паспорт занял 51 место в рейтинге самых привлекательных в мире
- «Нефть, импорт и расходы»: Финансист Бабин назвал риски для курса рубля
- Синоптики прогнозируют ночью в Москве аномальное потепление
- Самый сильный подросток России погиб в ДТП в Башкирии
- СМИ: Павел Мамаев устроил дебош в самолете
- За год в римский фонтан Треви набросали монет на 1,6 миллион евро
- Группа «Крематорий» презентовала свой первый сингл 2024 года
- Дрон ВСУ сбили над Волгоградской областью
- На Чукотке построят заводы по рыборазведению
- СМИ: Глава челябинского аэропорта устроил дебош на борту самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru