«Быть в тренде»: Депутат Нилов поддержал переход на российские машины

Ранее стало известно, что за председателем Госдумы и его заместителями c 2024 года закрепят автомобиль Aurus, а за руководителями комитетов — Lada Aura. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета «Ведомости». Отмечается, что сейчас за вице-спикерами Госдумы и руководителями фракций закреплены Genesis, а за главами комитетов — BMW и Genesis. Нилов пояснил, что депутаты не имеют права выбирать себе машину.

«Госдума имеет контракт с предприятием, которое предоставляет транспортное средство. Депутаты получают транспортное обслуживание по закону. Есть “разгонные” автомобили, которыми пользуются депутаты, есть автомобили, закрепленные для определенной категории парламентариев в соответствии с занимаемой должностью. На Aurus уже давно ездят и председатель Госдумы, и члены правительства. Это хорошие, качественные и красивые машины, которые собирают практически вручную. В 2023 году было решение совета Думы, что в регионах депутатов обслуживают только отечественные автомобили, оно выполняется. Местная власть предоставляет автомобиль, который есть в гараже администрации», — сказал Нилов.

Собеседник НСН уточнил, что переход депутатов на отечественные автомобили будет осуществляться постепенно.

«Это будет происходить по мере выбывания действующих автомобилей и обеспечит плавный, гибкий переход», —добавил парламентарий.

В заключение депутат указал на то, что следовать этому тренду должны все структуры с госучастием.

«Это и госкорпорации, и банки с госучастием, и все государственные и муниципальные структуры. Повышенное внимание к этому вопросу у СМИ даст возможность дополнительного контроля и повышения качества отечественного автопрома. К тому же, конечно, это серьезный импульс для развития отечественного автомобилестроения, дополнительные средства и требования», — подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что сотрудники Минфина России первыми пересядут на автомобили Lada Aura.

