Продюсер Пригожин отказался считать звездой протеже Киркорова Овсянникову
Протеже Филиппа Киркорова певицу Марго Овсянникову ещё рано считать полноценной звездой. Об этом «Газете.Ru» заявил продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, «звёздность определяет аудитория», то есть востребованность у слушателей.
«Вася Баста — это звезда, потому что он собрал два стадиона в Лужниках... я по другим категориям определяю... Филипп Киркоров — да, Валерия — да», - отметил продюсер.
Также он указал, что с творчеством Овсянниковой не знаком.
Ранее Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что треки современных исполнителей лишены мелодии и смыслового содержания, поэтому никогда не станут вечными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru