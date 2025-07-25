Продюсер Пригожин отказался считать звездой протеже Киркорова Овсянникову

Протеже Филиппа Киркорова певицу Марго Овсянникову ещё рано считать полноценной звездой. Об этом «Газете.Ru» заявил продюсер Иосиф Пригожин.

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По его словам, «звёздность определяет аудитория», то есть востребованность у слушателей.

«Вася Баста — это звезда, потому что он собрал два стадиона в Лужниках... я по другим категориям определяю... Филипп Киркоров — да, Валерия — да», - отметил продюсер.

Также он указал, что с творчеством Овсянниковой не знаком.

Ранее Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что треки современных исполнителей лишены мелодии и смыслового содержания, поэтому никогда не станут вечными.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Шоу-бизнесМузыкаМузыкантыИосиф Пригожин

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