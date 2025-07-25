Проект «Известий» о Беслане вошел в шорт-лист медиапремии «Апостол-2025»

Спецпроект «Известий» «Беслан. Боль всей страны», рассказывающий об одной из самых страшных страниц в истории современной России, попал в шорт-лист медиапремии «Апостол-2025».

Путин впервые посетил школу №1 в Беслане, где 20 лет назад произошел теракт

Проект, приуроченный к 20-ой годовщине Бесланской трагедии, был отмечен жюри премии в номинации «Лучший спецпроект».

«Беслан. Боль всей страны» рассказывает о предпосылках трагедии, захвате школы, операции по освобождению заложников. В проект вошли документальные материалы, исторические справки и свидетельства очевидцев.

«Задачей авторов проекта было создать источник полной и достоверной информации... рассказать о трагедии всё самое важное, чтобы она не забывалась», - пишут «Известия».

Победителей премии «Апостол» объявят 7 августа.

Терористы захватили школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/патриаршее Аланское подворье храма Рождества Богородицы
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