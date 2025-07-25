Эрдоган хочет обсудить с Путиным и Трампом их возможную встречу в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом их возможную встречу по Украине в Стамбуле.

Трамп не опроверг и не подтвердил возможную встречу с Путиным в КНР

Общаясь с журналистами, он не исключил, что соответствующие телефонные звонки будут сделаны «в течение этой недели».

«Мы будем стремиться к этой встрече», - заключил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, но только в случае, если в Анкару или Стамбул прилетит и Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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