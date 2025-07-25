Глава ВТБ назвал бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»
25 июля 202514:54
Ремонтировать тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» нет смысла. Как пишет «Коммерсант», такое заявление сделал глава ВТБ и председатель совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» Андрей Костин.
Он пояснил, что единственному российскому авианосцу, который является крайне дорогостоящим, уже «40 лет с лишком».
«Я думаю... будет либо продан, либо утилизирован», - заключил Костин.
Ранее в СМИ появилась информация, что ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» приостановлен, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru