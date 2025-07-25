Глава ВТБ назвал бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтировать тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» нет смысла. Как пишет «Коммерсант», такое заявление сделал глава ВТБ и председатель совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» Андрей Костин.

ФСБ предотвратила теракт Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Он пояснил, что единственному российскому авианосцу, который является крайне дорогостоящим, уже «40 лет с лишком».

«Я думаю... будет либо продан, либо утилизирован», - заключил Костин.

Ранее в СМИ появилась информация, что ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» приостановлен, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Северный флот ВМФ РФ
ТЕГИ:УтилизацияВТБАвианосецАдмирал Кузнецов

Горячие новости

Все новости

партнеры