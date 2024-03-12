«Похвали себя!»: Психолог заявила, что дневник настроения поможет победить уныние

«Уныние не возникает в конкретный момент, оно накапливается. Это состояние, когда человеку много отрицательных знаков из социума идет. Просто так уныние не возникает, оно бывает у людей психологически нездоровых, неуверенных в себе, у которых нет определенной позиции в жизни, которые часто колеблются. Это не типология характера, это связано с психологическим здоровьем, состоянием личности. Люди, у которых психика неустойчивая, попадают в это состояние», - пояснила она.

Психолог посоветовала чаще хвалить себя, а еще вести дневник настроения, вспоминая в конце дня что-то хорошее и радостное.

«Совет в таком случае – похвалить себя, уметь сказать спасибо за что-то. Например, погода плохая, а что хорошего есть сегодня? Есть два типа людей, одни смотрят на мир так, что фиксируют в основном негативные моменты, а другие видят больше позитивного. Нужно учить себя видеть позитивное в жизни всегда, даже в каждом конкретном человеке. Нужно благодарить жизнь и конкретных людей, которые рядом. Можно вести дневник настроения, когда в конце дня человек записывает, что у него было хорошего. Также можно прокрутить эти мысли в голове перед сном – вспомнить, что было в дне хорошего, что радовало. Это такой психологический прием, который помогает окунуться в более хорошее настроение на следующий день. Можно вспомнить также, за что себе сказать спасибо в этом дне. Если не помогает, стоит обратиться к психологу», - объяснила собеседница НСН.

Вырваться из «дня сурка» поможет только хобби, подойдет любой вариант, включая коллекционирование марок или обычный бег, заявил ранее заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов «Радиоточке НСН». Он отметил, что по-настоящему занятые люди редко страдают этим «синдромом».

