Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

Центробанк РФ допускает в будущем снижение ключевой ставки на 1%, 1,5% или 2%. Об этом на пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Уронят до 8,5%: Эксперт предсказал, что будет с ключевой ставкой

По её словам, также возможны и паузы, то есть сохранение ключевой ставки определённом уровне - всё будет зависеть от поступающих данных.

«Равномерная траектория снижения может быть при более убедительной картине стабилизации инфляции, низком уровне инфляционных ожиданий и отсутствии новых инфляционных шоков», - заключила она.

Ранее Совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 18% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ИнфляцияКлючевая СтавкаЦентробанкЭльвира Набиуллина

Горячие новости

Все новости

партнеры