Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки
Центробанк РФ допускает в будущем снижение ключевой ставки на 1%, 1,5% или 2%. Об этом на пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По её словам, также возможны и паузы, то есть сохранение ключевой ставки определённом уровне - всё будет зависеть от поступающих данных.
«Равномерная траектория снижения может быть при более убедительной картине стабилизации инфляции, низком уровне инфляционных ожиданий и отсутствии новых инфляционных шоков», - заключила она.
Ранее Совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 18% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru