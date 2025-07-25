Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

По её словам, также возможны и паузы, то есть сохранение ключевой ставки определённом уровне - всё будет зависеть от поступающих данных.

«Равномерная траектория снижения может быть при более убедительной картине стабилизации инфляции, низком уровне инфляционных ожиданий и отсутствии новых инфляционных шоков», - заключила она.

Ранее Совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 18% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

