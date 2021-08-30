Бузова назвала Соловьева «дном» и обвинила в публичном унижении женщин

Певица Ольга Бузова обвинила телеведущего Владимира Соловьева в постоянном унижении женщин и пообещала, что никогда не придет на его программу, сообщает «Лента.ру».

«Есть один пассажир… зовут его Владимир Соловьев, который занимается просто абьюзингом, оскорбляет женщин регулярно. Приглашает в свои шоу гостей и их публично унижает», - написала Бузова в «сториз» Instagram.

Соловьев призвал Бузову просить прощения у россиян «за всю мерзость»

По утверждению певицы, ее приглашали на программу к Соловьеву, но она ответила, что никогда туда не придет и не позволит ему «хайпиться за свой счет».

Бузова также призналась, что никогда не примет и не поймет мужчин, плохо обращающихся с женщинами, назвав такое поведение «дном».

В середине июня во время Чемпионата Европы по футболу вспыхнул скандал с участием Бузовой и ведущим «Матч ТВ» Дмитрием Губерниевым.

Во время эфира на спортивном телеканале Губерниев несколько раз спросил у Бузовой, «пьет ли она коньяк по утрам», после чего девушка расплакалась. В ответ Бузова назвала Губерниева «дном».

Комментируя тот конфликт, Владимир Соловьев призвал Бузову «на коленях вымаливать» прощение у россиян «за всю мерзость». При этом он высказал мнение, что у Бузовой мания величия и она «никакая не звезда», а «несчастная, одинокая женщина».

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