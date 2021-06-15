Соловьев призвал Бузову просить прощения у россиян «за всю мерзость»

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-шоу оценил инцидент в эфире «Матч ТВ», где накануне комментатор Дмитрий Губерниев довёл до слёз певицу Ольгу Бузову. Губерниев сначала пытался поймать собеседницу на незнании футбола и истории театрального искусства, а потом спросил, «перестала ли она пить коньяк по утрам».

«У Бузовой какая-то мания величия. Она считает, что все у нее должны просить прощения. Не она должна на коленях у российского народа вымаливать прощение — вот этот образец пошлости — за "Дом-2", за всю мерзость, за всю гадость», - заявил Соловьев, затем подчеркнув, что именно Бузова должна «вымаливать прощение» следующие 35 лет своей жизни.

По мнению Соловьева, Губерниев с вопросом про коньяк ударил по болевой точке, после чего стало видно, что Бузова «никакая не звезда», а «несчастная, одинокая женщина».

Губерниев после скандала заявил, что это Бузова вела себя вызывающе, а он сам отработал «блестяще».

