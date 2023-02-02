Иммунолог Продеус: Дети и старики больше всех подвержены кори

«И стар, и млад», - сказал Продеус.

Он также отметил, что все молодые женщины, которые рожают детей, должны иметь противокоревые антитела. По словам Продеуса, благодаря этому ребенок в первый год жизни будет защищен от кори.



Ранее Андрей Продеус в пресс-центре НСН отмечал, что первая прививка от кори делается в 12 месяцев, а к 28-29 годам человек уже теряет иммунитет к болезни.

