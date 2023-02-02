Иммунолог Продеус: Дети и старики больше всех подвержены кори

Наиболее подвержены заболеванию корью дети и пожилые люди, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

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«И стар, и млад», - сказал Продеус.

Он также отметил, что все молодые женщины, которые рожают детей, должны иметь противокоревые антитела. По словам Продеуса, благодаря этому ребенок в первый год жизни будет защищен от кори.

Ранее Андрей Продеус в пресс-центре НСН отмечал, что первая прививка от кори делается в 12 месяцев, а к 28-29 годам человек уже теряет иммунитет к болезни.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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