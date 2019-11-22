Бутина согласилась работать в группе по защите россиян за рубежом
Мария Бутина, не так давно освобождённая из американской тюрьмы, согласилась работать экспертом в группе по защите прав россиян за рубежом. Как пишет РИА Новости, об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что ей хотелось бы создать при уполномоченном сообщество по защите прав россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Москвалькова добавила, что в группу войдут учёные, общественники и просто неравнодушные люди, которые могут заниматься правовым просвещением, поддержкой родственников, а также подготовкой документов.
Ранее НСН писала, что 25 октября, Мария Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы США и переведена в иммиграционную тюрьму в рамках депортации в Россию. Она вернулась в Россию 26 числа. Бутину арестовали в США в июле 2018 года. Девушку обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом
Между тем, ранее отец россиянки Валерий Бутин поделился с НСН первыми эмоциями после встречи с Марией.
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