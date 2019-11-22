Бутина согласилась работать в группе по защите россиян за рубежом

Мария Бутина, не так давно освобождённая из американской тюрьмы, согласилась работать экспертом в группе по защите прав россиян за рубежом. Как пишет РИА Новости, об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что ей хотелось бы создать при уполномоченном сообщество по защите прав россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Москвалькова добавила, что в группу войдут учёные, общественники и просто неравнодушные люди, которые могут заниматься правовым просвещением, поддержкой родственников, а также подготовкой документов.