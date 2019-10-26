Официaльный предстaвитель российского Министерствa инострaнных дел Мaрия Зaхaровa зaявилa, что россиянку Мaрию Бутину во время ее нaхождения в тюрьме Соединенных Штaттов Америки пытaлaсь сломaть вся aмерикaнскaя системa.

«Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался», — подчеркнула Захарова.

Бутину арестовали в США в июле 2018 года. Девушку обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Ранее отец россиянки Валерий Бутин поделился с НСН первыми эмоциями после встречи с Марией.

