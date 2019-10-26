Стали известны планы Марии Бутиной в России

Гражданка России Мария Бутина вернулась на родину. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Уточняется, что самолет ранее задержанной в США гражданки приземлился в аэропорту Шереметьево. Девушку встретил ее отец, а также представители средств массовой информации.

Ранее, 25 октября, Мария Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы Соединенных Штатов Америки и переведена в иммиграционную тюрьму в рамках депортации в Россию. Девушка должна была вернуться в Россию 26 октября после 15 месяцев отбывания наказания.

Создательницу общественного движения «Право на оружие» Марию Бутину задержали в прошлом году, напоминает Газета.ру. Американская сторона заявляла, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

Отец россиянки Валерий Бутин поделился с НСН первыми эмоциями после встречи с Марией.

«Я секрета не открою. В сегодняшний день нам надо прийти в себя. Дальше – будет видно», - отметил собеседник НСН.