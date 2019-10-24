Бутина подписала документы об освобождении

Мария Бутиной подписала документы об освобождении из тюрьмы. Как пишет ТАСС, об этом сообщил официальный представитель осуждённой в США россиянки Александр Ионов. Он подчеркнул, что Бутину выпустят из тюрьмы завтра, 25 октября, в 13:00 по Москве. Затем её перевезут в один из городов Соединённых Штатов, а после отправят в Россию.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальные препятствия для возвращения Марии Бутиной в Россию отсутствуют. Её загранпаспорт заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации.

Между тем, отец россиянки Валерий Бутин в эфире НСН заявил, что американская сторона не раскрывает подробностей дела и держит всё в тайне даже от него.