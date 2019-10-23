США скрывают от отца Бутиной дату возвращения дочери

23 октября 201909:28
Екатерина Клепко

Валерий Бутин в эфире НСН прокомментировал информацию о скором возвращении арестованной в США дочери.

Осуждённая в США россиянка Мария Бутина скоро сможет вернуться домой. Как сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, формальные препятствия для её возвращения отсутствуют. «Загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки», - заявил Антонов, отметив, что процесс депортации может занять несколько дней.

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Отец россиянки Валерий Бутин в эфире НСН заявил, что американская сторона не раскрывает подробностей дела и держит всё в тайне даже от него.

«Пока ничего не известно, никаких конкретных сведений нет. Мы знаем, что 25-го должно всё это закончиться, но дальнейший сценарий неизвестен. Но каким образом будет происходить перемещение, я не могу сказать. И никто не может сказать. Та сторона всё держит в тайне», - рассказал НСН отец Бутиной.

Напомним, Мария Бутина была задержана в США в июле прошлого года и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Она пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы Бутина не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

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