США скрывают от отца Бутиной дату возвращения дочери

Отец россиянки Валерий Бутин в эфире НСН заявил, что американская сторона не раскрывает подробностей дела и держит всё в тайне даже от него.

«Пока ничего не известно, никаких конкретных сведений нет. Мы знаем, что 25-го должно всё это закончиться, но дальнейший сценарий неизвестен. Но каким образом будет происходить перемещение, я не могу сказать. И никто не может сказать. Та сторона всё держит в тайне», - рассказал НСН отец Бутиной.

Напомним, Мария Бутина была задержана в США в июле прошлого года и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Она пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы Бутина не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

