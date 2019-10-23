США скрывают от отца Бутиной дату возвращения дочери
Валерий Бутин в эфире НСН прокомментировал информацию о скором возвращении арестованной в США дочери.
Осуждённая в США россиянка Мария Бутина скоро сможет вернуться домой. Как сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, формальные препятствия для её возвращения отсутствуют. «Загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки», - заявил Антонов, отметив, что процесс депортации может занять несколько дней.
Отец россиянки Валерий Бутин в эфире НСН заявил, что американская сторона не раскрывает подробностей дела и держит всё в тайне даже от него.
«Пока ничего не известно, никаких конкретных сведений нет. Мы знаем, что 25-го должно всё это закончиться, но дальнейший сценарий неизвестен. Но каким образом будет происходить перемещение, я не могу сказать. И никто не может сказать. Та сторона всё держит в тайне», - рассказал НСН отец Бутиной.
Напомним, Мария Бутина была задержана в США в июле прошлого года и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Она пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы Бутина не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Иркутске проверят лишение врачей «путинской» зарплаты
- Хасиков назначил бывшего КВНщика постпредом при президенте России
- Жену Зеленского обвинили в неуважении к японскому императору
- Росстат упрекнули за сообщения о росте доходов россиян
- Мошенники нашли очередной способ кражи денег через смартфон