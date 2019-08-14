Названа сумма зарплаты Бутиной в американской тюрьме
Мария Бутина, осуждённая за шпионаж в США, получила первую зарплату в американской тюрьме. Об этом РИА ФАН рассказал правозащитник, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.
По его словам, Бутина получила 28 долларов. Сейчас у неё часто проходят свидания с друзьями, которые навещают её в тюрьме. Вскоре ожидается визит адвокатов и дипломатов российского посольства в Вашингтоне.
«Им согласовали встречи в местном министерстве юстиции», — уточнил Ионов.
Зарабатывает в тюрьме Мария Бутина преподаванием. Она ведёт с разрешения администрации уроки английского, математики, теории вероятности обществознания. В рамках одного из предметов она также объясняет основы демократической системы Штатов.
Напомним, Мария Бутина была задержана в июле прошлого года в США и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Она пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы Бутина не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. По последним данным правозащитников, в Россию она сможет вернуться уже 26 октября.
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