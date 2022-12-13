Бут заявил, что он и Грайнер пожали друг другу руки

«Когда мы проходили мимо, я пожелал ей удачи, она в ответ пожелала удачи мне, после чего протянула руку. Я пожал ей руку», – сказал он. Бут от метил, что это выглядело достойно.

Говоря о возможном намерении Грайнер вернуться в Россию, предприниматель отметил, что спортсменка уже привыкла к стране и «завела здесь знакомства». «И есть очень большая разница между обыденной жизнью в Америке и в России. Тут все безопасно, все просто и понятно. Там постоянные проблемы на улицах, стрельба», – заявил россиянин.

Бут также заявил о сильном давлении со стороны американских властей. По его словам, ему угрожали пожизненным сроком, а к супруге поступали обращения якобы от лица «правительства США».

