Бут рассказал, что ему предлагали грин-карту в обмен на сотрудничество

По его словам, ему угрожали пожизненным сроком, а к супруге поступали обращения якобы от лица «правительства США». «Ей говорили, что если я пойду на сотрудничество, мне скостят срок. А семья получит грин-карту», – заявил россиянин. Как отметил Бут, его склоняли к тому, чтобы он поделился некими отрицательными сведениями, хотя он их не имел.

На минувшей неделе Виктор Бут, который провел почти 15 лет в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием, вернулся в Россию. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в РФ к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

