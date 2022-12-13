Бут рассказал, что ему предлагали грин-карту в обмен на сотрудничество
Российский бизнесмен Виктор Бут, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщил «КП-Петербург» о сильном давлении со стороны американских властей.
По его словам, ему угрожали пожизненным сроком, а к супруге поступали обращения якобы от лица «правительства США». «Ей говорили, что если я пойду на сотрудничество, мне скостят срок. А семья получит грин-карту», – заявил россиянин. Как отметил Бут, его склоняли к тому, чтобы он поделился некими отрицательными сведениями, хотя он их не имел.
На минувшей неделе Виктор Бут, который провел почти 15 лет в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием, вернулся в Россию. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в РФ к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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