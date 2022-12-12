Виктор Бут вступил в ЛДПР

Предприниматель Виктор Бут стал членом партии ЛДПР. Об этом сообщил председатель политического объединения Леонид Слуцкий.

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Как отметил лидер ЛДПР, он лично вручил Буту партбилет на слете, посвященном 33-летию партии.

«Мы - партия патриотов! Уверен, Виктор Бут - сильный духом и мужественный человек - займет в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды!» — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

На минувшей неделе Виктор Бут, который провел почти 15 лет в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием, вернулся в Россию. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в РФ к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Леонида Слуцкого
ТЕГИ:ЛДПРЛеонид СлуцкийВиктор Бут
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