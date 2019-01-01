Пенитенциарный рай

Предательством названо поведение сотрудников исправительной колонии в Орловской области, допустивших праздничный банкет заключенных. Бурю вызвала попавшая в сеть видеозапись празднования Пасхи осужденными в исправительной колонии №2 в городе Ливны. Десятки заключенных за накрытыми во дворе столами с напитками и едой отмечали праздник, возглашая «Христос воскресе!» и «Жизнь ворам!» И при этом, как заметил в комментарии «Интерфаксу» замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, «не видно ни одного сотрудника»: «Заключенные сами вышли, собрались, чуть ли ни митинг провели, за столы праздничные сели. И это все мимо офицеров. Ни о каких правилах внутреннего распорядка речи и близко нет, офицеры, сотрудники самоустранились», - констатировал замглавы ФСИН. По его словам, руководство и сотрудники колонии будут уволены за предательство интересов службы. Еще цитата: «Предатель - он везде предатель. В любой среде, в любом коллективе. И имя им "крысы", это диагноз, это болезнь. И лечится она хирургически», - сказал Максименко.

Тут стоит напомнить, что замглавы ФСИН Максименко в разгар скандала с пытками в ярославской колонии номер один оказался единственным в системе человеком, который нашел мужество извиниться перед избитым заключенным, заявив тогда, что ему «стыдно за этих сотрудников», «которые сами стали преступниками». И что же? Сотрудники соседней колонии, куда перевели избитого заключенного, решают, что теперь их очередь его «прессовать»!

Если есть какие-то сомнения в том, что даже после окрика высшего руководства ФСИН хотя бы на время прекращаются бесчинства персонала колоний, достаточно посмотреть заголовки сообщений на эту тему после скандала в ярославской ИК-1. Там и пытки, и гибель заключенных, и жирующий Цеповяз, и пыточные камеры и, что интересно, новые случаи публикации видео с истязательствами. Последний пример двухнедельной давности: музыкальный клип о преимуществах работы, который – внимание – сняли в управлении ФСИН по Бурятии. Ролик, в котором офицеры поют о преимуществах службы, заламывая руки заключенному, был размещён на странице регионального ведомства в Instagram. Это уже диагноз целому региональному управлению службы. Ролик потом, конечно, удалили. Но ведь сначала разместили без зазрения совести!

Благодаря именно таким сотрудникам исправительных учреждений ФСИН имеет репутацию «службы инквизиции» - и тем, которые уже стали героями скандалов, и тем, выходки которых пока не стали достоянием общественности. Им не то, что замглавы ведомства – сам черт не брат. Проверку задобрим банкетом, жалобщиков запрессуем так, что ни они, ни кто другой пикнуть не посмеют больше. Службу они, по словам Валерия Максименко, предали, а душу, судя по всему, продали.

