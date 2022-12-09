Бут поделился планами на ближайшее время

Россиянин Виктор Бут, который вернулся в Москву после освобождения из американской тюрьмы, заявил, что главный его план на ближайшее время – это выспаться, сообщает РИА Новости.

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«Ощущения такие: я уже третьи сутки как не спал ни минуты, так что уже начинаются провалы в реальности… Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло, и вообще что и как», — сказал бизнесмен.

«Меня где-то в три часа ночи разбудили (в американской тюрьме), сказали "собирайся" и принесли коробки. До этого я ничего не знал о своем отъезде. Я все упаковал, и мне говорят: ты едешь с коробками, нам пришел приказ, сейчас за тобой приедут маршалы», — рассказал освобожденный россиянин.

«Потом маршалы приехали, тоже адекватные попались, довезли до аэропорта в городке Мэрион, там в самолет. Потом был другой самолет, уже наш. Кормили постоянно, и много разговаривали на разные темы», — сказал Бут.

Москва и Вашингтон провели обмен заключеннымив Россию вернулся Виктор Бут, просидевший около 15 лет в американской тюрьме, а в США – баскетболистка Бриттни Грайнер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости // Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ОбменВиктор Бут
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