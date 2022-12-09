Трамп считает позором для США обмен Бута на Грайнер

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп счел позором для Соединенных Штатов обмен осужденной в России за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

Адвокат Бута заявил, что переговоры об обмене велись в атмосфере полной секретности

Об этом политик написал в соцсети Truth Social. «Какой "тупой" и непатриотичный позор для США», — заявил бывший президент.

Он считает, что сделка по обмену не была равноценной, учитывая, какие именно обвинения предъявлялись в США Буту. Также Трамп считает, что Грайнер открыто ненавидит свою страну.

Москва и Вашингтон провели обмен заключеннымив Россию вернулся Виктор Бут, просидевший около 15 лет в американской тюрьме, а в США – баскетболистка Бриттни Грайнер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:ОбменСШАВиктор БутДональд Трамп
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