Трамп считает позором для США обмен Бута на Грайнер
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп счел позором для Соединенных Штатов обмен осужденной в России за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
Об этом политик написал в соцсети Truth Social. «Какой "тупой" и непатриотичный позор для США», — заявил бывший президент.
Он считает, что сделка по обмену не была равноценной, учитывая, какие именно обвинения предъявлялись в США Буту. Также Трамп считает, что Грайнер открыто ненавидит свою страну.
Москва и Вашингтон провели обмен заключенными — в Россию вернулся Виктор Бут, просидевший около 15 лет в американской тюрьме, а в США – баскетболистка Бриттни Грайнер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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