Реформа контроля за заповедными зонами необходима России, но не в том виде, как предлагает Минприроды, рассказал НСН сопредседатель Межрегиональной общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу», заслуженный эколог Российской Федерации Всеволод Степаницкий.

Минприроды предложило изменить структуру управления особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и присоединить существующие 139 региональных учреждений, занимающиеся этим, к единому центру. Сейчас эти ФГБУ подведомственны Минприроды, но будут отнесены к подведомственному «Росзаповедцентру», сообщает РБК. Степаницкий объяснил, что изменится после новой реформы.