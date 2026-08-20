Обратный эффект? К чему приведет новая реформа Минприроды
Инициатива пересмотра управления особо охраняемыми природными территориями не поможет решить главные проблемы, заявил НСН Всеволод Степаницкий.
Реформа контроля за заповедными зонами необходима России, но не в том виде, как предлагает Минприроды, рассказал НСН сопредседатель Межрегиональной общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу», заслуженный эколог Российской Федерации Всеволод Степаницкий.
Минприроды предложило изменить структуру управления особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и присоединить существующие 139 региональных учреждений, занимающиеся этим, к единому центру. Сейчас эти ФГБУ подведомственны Минприроды, но будут отнесены к подведомственному «Росзаповедцентру», сообщает РБК. Степаницкий объяснил, что изменится после новой реформы.
«Совершенствование структуры государственного управления федеральной системой ООПТ — жизненная необходимость. Нынешняя модель управления архаична и малоэффективна. Российское научно-экспертное сообщество предлагало создать Федеральное агентства по особо охраняемым природным территориям. Однако вместо этого Минприроды России инициирует новацию, которая не только не повысит эффективность управления, но даст прямо противоположный эффект, а именно повлечет за собой гигантский вал бумаготворчества, сделает проблематичным оперативное решение вопросов финансирования мероприятий и приведет к демотивации значительного числа руководителей и специалистов», — посетовал он.
Ранее Ранее депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов в интервью НСН выступил против рубок на территории Байкала.
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