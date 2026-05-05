После атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека
5 мая 202607:50
Юлия Савченко
Три человека пострадали при беспилотной атаке в Чебоксарах. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.
Ранее глава региона Олег Николаев заявил об атаке БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ, напоминает 360.ru.
«В результате атаки БПЛА в г. Чебоксары 5.05.2026 г. пострадали 3 человека», - рассказали в Минздраве республики.
Как отметили в ведомстве, один пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека находятся в состоянии легкой степени тяжести и получают медпомощь амбулаторно.
Горячие новости
- Режиссер Котт заявил о желании снять фильм о Грибоедове
- После атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека
- Над Россией сбили 289 украинских беспилотников
- Трамп признал, что Украина теряет территории
- СМИ: У основателя «Русагро» требуют изъять элитный таунхаус, акции и особняк
- Власти РФ утвердили новые правила проведения экзаменов на права
- Госдума за 1 млн рублей изучит, почему молодежь откладывает выход на работу
- В России набирает популярность «сонный туризм»
- Минобороны РФ призвало жителей Киева «своевременно покинуть» город
- СМИ: Мэрия Туапсе опубликовала список убежищ после нефтяных дождей