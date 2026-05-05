После атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека

Ранее глава региона Олег Николаев заявил об атаке БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ, напоминает 360.ru.

«В результате атаки БПЛА в г. Чебоксары 5.05.2026 г. пострадали 3 человека», - рассказали в Минздраве республики.

Как отметили в ведомстве, один пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека находятся в состоянии легкой степени тяжести и получают медпомощь амбулаторно.

