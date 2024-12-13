Бурматов рассказал, как обезопасить питомцев на прогулке в новогодние праздники

Он посоветовал обязательно держать питомцев на поводках и в ошейниках, и проверять, чтобы он не был им велик. Также важно подготовить животное к стрессу, показывать ему свое спокойствие и успокаивать самому, так как животные всегда обращают внимание на эмоции хозяина.

Также Бурматов призвал не в коем случае не выходить с собакой гулять в нетрезвом виде.

Ранее руководитель клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН рассказала, что специальная обувь для собаки — незаменимая вещь для прогулок с животным зимой, которая защитит нежную кожу от попадания реагентов.

