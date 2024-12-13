Бурматов рассказал, как обезопасить питомцев на прогулке в новогодние праздники
Каждый год в новогодние праздники тысячи россиян теряют своих собак, которые срываются с поводка, испугавшись салютов, рассказал первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Бурматов отметил, что чаще всего убегают те собаки, с которыми россияне решили пойти на новогоднее мероприятие. Поэтому важно учитывать, что в этот период брать животное на прогулку рискованно.
Он посоветовал обязательно держать питомцев на поводках и в ошейниках, и проверять, чтобы он не был им велик. Также важно подготовить животное к стрессу, показывать ему свое спокойствие и успокаивать самому, так как животные всегда обращают внимание на эмоции хозяина.
Также Бурматов призвал не в коем случае не выходить с собакой гулять в нетрезвом виде.
Ранее руководитель клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН рассказала, что специальная обувь для собаки — незаменимая вещь для прогулок с животным зимой, которая защитит нежную кожу от попадания реагентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru