Аксенов заявил о заморозке цен на топливо в Крыму
В Крыму на месяц заморозили цены на топливо. Как сообщает RT, об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, соответствующие договорённости были достигнуты в ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров полуострова.
«Дизельное топливо – не выше 75 рублей за литр, бензин АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, бензин АИ-95 – не выше 76 рублей за литр, бензин АИ-95 «Премиум – не выше 80 рублей за литр», - уточнил Аксёнов.
Он добавил, что с 29 сентября также было введено ограничение на количество приобретаемого гражданами топлива - не более 30 литров в одни руки.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что кабмин наблюдает небольшой дефицит предложения на розничном рынке топлива, который «покрывается за счёт накопленных остатков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
