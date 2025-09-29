Аксенов заявил о заморозке цен на топливо в Крыму

По его словам, соответствующие договорённости были достигнуты в ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров полуострова.

«Дизельное топливо – не выше 75 рублей за литр, бензин АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, бензин АИ-95 – не выше 76 рублей за литр, бензин АИ-95 «Премиум – не выше 80 рублей за литр», - уточнил Аксёнов.

Он добавил, что с 29 сентября также было введено ограничение на количество приобретаемого гражданами топлива - не более 30 литров в одни руки.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что кабмин наблюдает небольшой дефицит предложения на розничном рынке топлива, который «покрывается за счёт накопленных остатков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

