Бурматов: Полиция по закону обязана вскрыть квартиру для спасения животного

Полицейские по закону обязаны вскрыть квартиру или машину для спасения животного, так как это «пресекает совершение уголовного преступления», заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН.

Ранее СМИ сообщали, что в подмосковном Томилино хозяин запер собаку в квартире. По информации соседей, мужчина часто выпивал. Неравнодушные вызвали полицейских, однако те не решились вскрывать квартиру. Позже на место приехали спасатели и освободили животное, которое приютят волонтеры. По данным RT, хозяина не было на квартире несколько дней, он обнаружен мертвым, но официально это не подтверждено. На этом фоне главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала изменить законодательство о частной собственности.