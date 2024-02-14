Бурматов: Полиция по закону обязана вскрыть квартиру для спасения животного
Депутат Владимир Бурматов заявил в эфире НСН, что менять законодательство не нужно, необходимо объяснять правоохранителям, как вести себя в подобных ситуациях.
Полицейские по закону обязаны вскрыть квартиру или машину для спасения животного, так как это «пресекает совершение уголовного преступления», заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН.
Ранее СМИ сообщали, что в подмосковном Томилино хозяин запер собаку в квартире. По информации соседей, мужчина часто выпивал. Неравнодушные вызвали полицейских, однако те не решились вскрывать квартиру. Позже на место приехали спасатели и освободили животное, которое приютят волонтеры. По данным RT, хозяина не было на квартире несколько дней, он обнаружен мертвым, но официально это не подтверждено. На этом фоне главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала изменить законодательство о частной собственности.
«Да, мы эту тему отработали, собаку достали, она жива. Мы получили информацию и сразу в ситуацию вмешались. Отказ сотрудников полиции вскрывать квартиру был неправомерным. В итоге сотрудники полиции и сотрудники МЧС квартиру вскрыли. Почему? Мы объяснили им, что это не просто их возможность, это их обязанность. Полицейские обязаны пресечь совершение уголовного преступления, так написано в законе. А жестокое обращение с животными, к которому относится оставление животного без еды и воды, это уголовная статья», - объяснил он.
Депутат подчеркнул, что закон дает правоохранителям исчерпывающие возможности, а неисполнением полномочий должна заниматься прокуратура.
«В большинстве своем попадаются квалифицированные сотрудники, но бывает, что они не реагируют. Закон сегодня дает им исчерпывающие возможности, что и показало развитие этой ситуации. Нужно просто читать то, что написано в законе. Неисполнение полномочий со стороны правоохранительных органов требует вмешательства прокуратуры. Мы просто сказали, что в случае гибели животного хозяина ждет уголовная ответственность, а сотрудников – дисциплинарная как минимум», - подытожил собеседник НСН.
В ноябре московские спасатели достали из автомобиля запертого в нем кота. Животное просидело в иномарке, припаркованной у Большого театра, четыре дня - без еды и воды.
А в середине сентября «Радиоточка НСН» сообщила, что в Петербурге хозяева уже четыре года держат собаку в багажнике машины. Данная история вызвала широкий резонанс в обществе. Наряду с неравнодушными жителями северной столицы к спасению собаки подключились юристы, журналисты и депутат Бурматов. Теперь собака находится в безопасности и тепле на хозяйской даче.
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