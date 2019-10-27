В Минприроды Забайкалья создали инструкцию по выживанию при встрече с медведем

Памятка о том, как человеку уберечься от встречи с медведем и выжить, если она произошла, подготовило Министерство природных ресурсов Забайкальского края. Официальная инструкция размещена на сайте ведомства.

Документ рекомендует складировать продукты и пищевые отходы в закрытых помещениях, чтобы запах не спровоцировал хищников на их поиск.

Отмечается, что резкие и громкие звуки способны отпугнуть медведя. Поэтому по лесу желательно двигаться, громко переговариваясь, шуметь. Так можно избежать приближения хищника. Если не удалось, необходимо постараться сохранять спокойствие, не смотреть медведю в глаза и показывать зубы. При этом стоит громко кричать и пугать звоном металлических предметов.