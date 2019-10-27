В Минприроды Забайкалья создали инструкцию по выживанию при встрече с медведем
Памятка о том, как человеку уберечься от встречи с медведем и выжить, если она произошла, подготовило Министерство природных ресурсов Забайкальского края. Официальная инструкция размещена на сайте ведомства.
Документ рекомендует складировать продукты и пищевые отходы в закрытых помещениях, чтобы запах не спровоцировал хищников на их поиск.
Отмечается, что резкие и громкие звуки способны отпугнуть медведя. Поэтому по лесу желательно двигаться, громко переговариваясь, шуметь. Так можно избежать приближения хищника. Если не удалось, необходимо постараться сохранять спокойствие, не смотреть медведю в глаза и показывать зубы. При этом стоит громко кричать и пугать звоном металлических предметов.
Эксперты посоветовали также аккуратно обойти место, где находится зверь. Удаляться необходимо шагом, не бежать. В противном случае хищник может начать преследование.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с НСН напомнил о запрете охоты на медведя в берлоге.
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