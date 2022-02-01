Burger King попросил Минпромторг отменить эмбарго на импортный сыр
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King испытывает нехватку сырья из-за продовольственного эмбарго, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что в последнее время вырос спрос на продукцию с сыром в составе, однако поставщики не успевают удовлетворить возросшие потребности компании.
В этой связи Burger King обратился в Минпромторг РФ с просьбой отменить антисанкции, которые касаются импортных сыров.
Контрсанкции стали ответом на ограничительные меры стран Запада в отношении России после присоединения Крыма. В сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин продлил их действие до 31 декабря 2022 года.
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