Burger King попросил Минпромторг отменить эмбарго на импортный сыр

В сообщении говорится, что в последнее время вырос спрос на продукцию с сыром в составе, однако поставщики не успевают удовлетворить возросшие потребности компании.

В этой связи Burger King обратился в Минпромторг РФ с просьбой отменить антисанкции, которые касаются импортных сыров.

Контрсанкции стали ответом на ограничительные меры стран Запада в отношении России после присоединения Крыма. В сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин продлил их действие до 31 декабря 2022 года.

