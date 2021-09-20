Путин продлил ответные санкции против стран ЕС на 2022 год

Президент РФ Владимир Путин продлил на 2022 год действие экономических контрсанкций. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что ответные меры России продлеваются до 31 декабря следующего года. Предыдущий срок действия документа истекал в конце нынешнего года.

Зеленский наградил Меркель орденом Свободы за поддержку антироссийских санкций

Контрсанкции стали ответом на ограничительные меры стран Запада в отношении России после присоединения Крыма. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.

В список запрещенных к ввозу в Россию товаров из этих стран попали мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры