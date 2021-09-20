Путин продлил ответные санкции против стран ЕС на 2022 год

Контрсанкции стали ответом на ограничительные меры стран Запада в отношении России после присоединения Крыма. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.

В список запрещенных к ввозу в Россию товаров из этих стран попали мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.



