Профсоюз полиции предупредил о «бунте» из-за плана штрафовать безмасочников

«Если бы такой «план» был, то сотрудникам следовало записать указания на диктофон и предоставить запись в профсоюз. Какие-то отдельные начальники могли заставлять выполнять «план» для того, чтобы прогнуться перед вышестоящим руководством. Я думаю, что руководство uлавка на такие вещи не пойдет, потому что это незаконно. Если у подобных указаний будет документальное подтверждение, то начальников накажут по полной программе, - сказал он.



Пашкин также предупредил о негативных последствиях возможного введения такого «плана» по выявлению нарушителей масочного режима.



«В метро, транспорте 95% пассажиров в масках, да и то сами люди следят за тем, чтобы рядом находящиеся пассажиры был в масках. Сотрудники полиции в принципе могут набрать число нарушителей, но это приведет к ухудшению общей политической обстановки в стране. Люди и так сидят без денег, а если еще и штрафовать, то это может привести к бунту на корабле. Властям это совершенно не нужно», - отметил глава профсоюза.



Ранее бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что властям нужно не только требовать ношения масок, но и создавать для этого условия. В частности, он напомнил, что маски должны продаваться рядом с метро за низкую цену, так как пенсионеры не готовы покупать дорогие одноразовые маски.

