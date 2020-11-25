Профсоюз полиции предупредил о «бунте» из-за плана штрафовать безмасочников
Глава московского профсоюза полиции предостерег столичный главк МВД от введения «плана» по увеличению выписанных штрафов за отказ носить маску и перчатки в общественных местах.
Руководство полиции Москвы приказало сотрудникам чаще штрафовать жителей города за отсутствие масок, утверждают телеграм-каналы. Также, по словам источника Baza, оформлять протоколы теперь станут и на тех, кто носит маску на подбородке. МВД России уже выступило с официальным опровержением.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН также усомнился в существовании подобных указаний.
«Если бы такой «план» был, то сотрудникам следовало записать указания на диктофон и предоставить запись в профсоюз. Какие-то отдельные начальники могли заставлять выполнять «план» для того, чтобы прогнуться перед вышестоящим руководством. Я думаю, что руководство uлавка на такие вещи не пойдет, потому что это незаконно. Если у подобных указаний будет документальное подтверждение, то начальников накажут по полной программе, - сказал он.
Пашкин также предупредил о негативных последствиях возможного введения такого «плана» по выявлению нарушителей масочного режима.
«В метро, транспорте 95% пассажиров в масках, да и то сами люди следят за тем, чтобы рядом находящиеся пассажиры был в масках. Сотрудники полиции в принципе могут набрать число нарушителей, но это приведет к ухудшению общей политической обстановки в стране. Люди и так сидят без денег, а если еще и штрафовать, то это может привести к бунту на корабле. Властям это совершенно не нужно», - отметил глава профсоюза.
Ранее бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что властям нужно не только требовать ношения масок, но и создавать для этого условия. В частности, он напомнил, что маски должны продаваться рядом с метро за низкую цену, так как пенсионеры не готовы покупать дорогие одноразовые маски.
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