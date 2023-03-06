Бумажные платежки за ЖКУ заменят электронными

Экологический оператор России предлагает понемногу отказаться от бумажных квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщают «Известия».

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Это связано с большими затратами на сырье. Ежемесячно на 50 миллионов домохозяйств расходуется 50 тонн бумаги, которая затем попадает в мусор — предприятия-утилизаторы просто не успевают их перерабатывать. При этом для некоторых категорий россиян, например пенсионеров, бумажные платежи нужно оставить.

Также отмечается, что с начала марта прошлого года бумага в стране подорожала в 2,-3 раза. Это отразилось на расходах управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, в России могут ввести единый платежный документ за ЖКУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПлатежиЖКУ
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