Бумажные платежки за ЖКУ заменят электронными

Это связано с большими затратами на сырье. Ежемесячно на 50 миллионов домохозяйств расходуется 50 тонн бумаги, которая затем попадает в мусор — предприятия-утилизаторы просто не успевают их перерабатывать. При этом для некоторых категорий россиян, например пенсионеров, бумажные платежи нужно оставить.

Также отмечается, что с начала марта прошлого года бумага в стране подорожала в 2,-3 раза. Это отразилось на расходах управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, в России могут ввести единый платежный документ за ЖКУ.

