Бумажные паспорта россиян аннулируют после выдачи цифровых
Бумажный паспорт автоматически аннулируют после выдачи гражданину электронного документа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — цитирует сообщение Газета.ru.
Отмечается, что электронный и заграничный паспорта по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.
Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин предупредил россиян в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о рисках перехода на смарт-карту и QR-код, удостоверяющих личность.
«Необходимо на переходный период сохранить электронный и бумажный вариант. Если сделать переход мгновенным, это приведёт к недопониманию у людей, особенно более старшего возраста, которые не умеют пользоваться технологиями. Электронный вариант удобен. Данные на смарт-карте должны быть зашифрованы, однако нет системы, которая была бы безопасна на 100%», - отметил эксперт.
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