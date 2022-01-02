Бумажные паспорта россиян аннулируют после выдачи цифровых

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — цитирует сообщение Газета.ru.

Отмечается, что электронный и заграничный паспорта по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин предупредил россиян в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о рисках перехода на смарт-карту и QR-код, удостоверяющих личность.

«Необходимо на переходный период сохранить электронный и бумажный вариант. Если сделать переход мгновенным, это приведёт к недопониманию у людей, особенно более старшего возраста, которые не умеют пользоваться технологиями. Электронный вариант удобен. Данные на смарт-карте должны быть зашифрованы, однако нет системы, которая была бы безопасна на 100%», - отметил эксперт.

