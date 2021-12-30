Телеграм ждет цифровой паспорт и обсуждает «Мемориал»

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В четверг Верховный суд постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество «Мемориал», а в пятницу Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Обе организации признаны иностранными агентами. Причиной ликвидации стали нарушения закона об иноагентах, а также признаки оправдания терроризма и экстремизма.

Юрист Илья Ремесло называет решение судов ожидаемыми:

«Если рассматривать деятельность "Мемориала" по существу, то ее сложно назвать правозащитной. Так, организация оказывала медийную и иную поддержку как запрещенным организациям вроде Хизб-ут-Тахрир, так и иным осужденным за экстремизм. О фактах реабилитации коллаборантов и нацистских преступников говорил ранее и президент Путин. При таких обстоятельствах что еще оставалось делать прокуратуре? Выносить "последнее китайское предупреждение"? Были направлены заявления о ликвидации организаций за грубые и неоднократные нарушения закона – в соответствии с ФЗ "Об общественных объединениях" и ГК РФ. Решение суда было вполне предсказуемо и законно».

«Мюсли вслух» комментируют мнение о том, что надо было не ликвидировать «Мемориал», а реформировать его, изгнав оттуда «демшизу»:

«Писание советует не вливать молодое вино в ветхие мехи. Как изгнать демшизу из общественной организации, если она занимает в ней все ведущие должности, и вся организация – заповедник самой крайней демшизы? Не проще ли создать с нуля центр изучения истории политических репрессий, пригласив туда настоящих серьезных исследователей? Кстати, годная, актуальная задача для патриотической общественности».

Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов считает, что ликвидация организаций «Мемориала» – не прихоть, а необходимость:

«Ведь данные организации на протяжении долгого времени вместо "культурно-просветительской" и "правозащитной" деятельности занимались подрывом основ существующего политического строя нашей страны. Вся их деятельность носит антиконституционный характер и нарушает законодательство РФ: от медийной поддержки экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории России, до сокрытия статуса иноагента. При это стоит отметить, что "Мемориалам" неоднократно предоставлялся шанс исправиться – с 2019 года в адрес организаций было возбуждено 28 административных дел за отсутствие маркировки иноагента. Однако это не убедило руководство "Мемориалов" начать действовать в рамках российского законодательства».

«Заметки Воланда» приводят данные о финансировании «Мемориала»:

«Опубликована третья часть масштабного расследования пакета засекреченных документов британского Форин-офиса на сайте Underside. С учетом первой и второй части, более 1,3 миллиардов рублей на 2020-2023 выделили британцы российской агентурной сети. Напомним, что речь идет об одной из крупнейших утечек последних лет, из которой стало известно о покровительстве британской короны над Мемориалом и создании на территории России собственной агентурной сети из числа общественных организаций и деятелей».

«338» уверен, что ниша «Мемориала» не останется незанятой:

«Напомним, что как минимум одна НКО занимается вопросами исследования политических репрессий, содействия в реабилитации и увековечивании памяти жертв – "Фонд Памяти". При этом организация получала поддержку от Фонда президентских грантов, выступала с реализацией положений Концепции госполитики в области увековечивания жертв политических репрессий. То есть сохранять память и заниматься исследованием жертв репрессий и непростых, неоднозначных этапов истории России вполне возможно в рамках правового поля России, не прибегая к иностранной поддержке и не используя проблематику событий 30-х годов ХХ века как способ поддержания, а подчас и усиления общественного раскола с призывом современников каяться за дела предков».

