Телеграм ждет цифровой паспорт и обсуждает «Мемориал»
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её цифра
Правительство России выбрало Московскую область, Москву и Татарстан в качестве трех пилотных регионов России для внедрения цифрового паспорта. Выдача начнется в начале 2023 года, на первом этапе количество электронных паспортов составит не менее 100 тысяч. Документ будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации.
«Диванный эксперт» доволен:
«Я, кажется, уже писал о том, что Россия, и внимание, это не учебная тревога, один из мировых лидеров в области электронных денег и банковской деятельности. Мы первые в мире придумали такую вещь как зарплатный проект. Мы лидер мира по выданным дебетовым картам на душу населения. Там с кредитками ситуация хуже, но это больше связано с тем, что нашему человеку чужда халява, а если уж и занимать, то занимать у знакомых. Их потом легче послать. Но есть направления, где мы, к сожалению, находимся еще в роли догоняющих. Например, по всей Европе распространены карточки, идентифицирующие гражданина – то есть электронные паспорта. Да настолько распространены, что вот о бумажном паспорте многие там и не слышали. И вот радостная весть: у нас электронные паспорта начнут выдавать с января 2023 года. Обещают осчастливить первые 100 тысяч желающих. Говорят, что все это будет реализовано в двух вариантах: в виде пластиковой карты или в виде приложения в телефоне. В общем, если уж и потерять свои документы, то теперь гораздо легче!»
«Доктор прописал» отмечает, что законопроект готовили давно:
«Новый повод для волнений борцам с чипизацией подъехал... А вообще Федеральная миграционная служба еще в 2013 году разработала законопроект об электронных паспортах. И внедрять их планировалось с 2016 года. Но подготовка оказалось делом куда более сложным и долгим – и с технической, и с юридической точек зрения».
«Чё» волнуется за безопасность личных данных:
«Идея хорошая. За ней, безусловно, будущее. Однако можно прогнозировать некое сопротивление общества при ее внедрении. Главный аргумент: ненадежность защиты баз данных. Слишком много случаев слива информации в Сеть».
Журналистка Юлия Витязева пишет, что паспорта еще не ввели, а Баба Яга уже против:
«Вы только не смейтесь, но битва против цифровых паспортов уже началась. И, как вы уже, наверное, догадались, натачивают перья для борьбы с "дьявольщиной" те же самые персонажи, которые еще недавно страстно и до изнеможения боролись с qr-кодами».
«Темник» подчеркивает важность информационной кампании при введении цифровых паспортов:
«Неизбежно цифровая инициатива столкнется с сопротивлением в обществе. Антропологи замечают, что у граждан есть страх перед вмешательством государства в их личную жизнь. Электронный паспорт может рассматриваться "скептиками" через призму бюрократического давления и контроля (тут же подтянется нарратив "Цифрового ГУЛАГа"). Однако, как нам кажется, внятное информационное сопровождение при внедрении новой формы документа способно минимизировать негативные всполохи».
"Мемориал" и его ликвидация
В четверг Верховный суд постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество «Мемориал», а в пятницу Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Обе организации признаны иностранными агентами. Причиной ликвидации стали нарушения закона об иноагентах, а также признаки оправдания терроризма и экстремизма.
Юрист Илья Ремесло называет решение судов ожидаемыми:
«Если рассматривать деятельность "Мемориала" по существу, то ее сложно назвать правозащитной. Так, организация оказывала медийную и иную поддержку как запрещенным организациям вроде Хизб-ут-Тахрир, так и иным осужденным за экстремизм. О фактах реабилитации коллаборантов и нацистских преступников говорил ранее и президент Путин. При таких обстоятельствах что еще оставалось делать прокуратуре? Выносить "последнее китайское предупреждение"? Были направлены заявления о ликвидации организаций за грубые и неоднократные нарушения закона – в соответствии с ФЗ "Об общественных объединениях" и ГК РФ. Решение суда было вполне предсказуемо и законно».
«Мюсли вслух» комментируют мнение о том, что надо было не ликвидировать «Мемориал», а реформировать его, изгнав оттуда «демшизу»:
«Писание советует не вливать молодое вино в ветхие мехи. Как изгнать демшизу из общественной организации, если она занимает в ней все ведущие должности, и вся организация – заповедник самой крайней демшизы? Не проще ли создать с нуля центр изучения истории политических репрессий, пригласив туда настоящих серьезных исследователей? Кстати, годная, актуальная задача для патриотической общественности».
Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов считает, что ликвидация организаций «Мемориала» – не прихоть, а необходимость:
«Ведь данные организации на протяжении долгого времени вместо "культурно-просветительской" и "правозащитной" деятельности занимались подрывом основ существующего политического строя нашей страны. Вся их деятельность носит антиконституционный характер и нарушает законодательство РФ: от медийной поддержки экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории России, до сокрытия статуса иноагента. При это стоит отметить, что "Мемориалам" неоднократно предоставлялся шанс исправиться – с 2019 года в адрес организаций было возбуждено 28 административных дел за отсутствие маркировки иноагента. Однако это не убедило руководство "Мемориалов" начать действовать в рамках российского законодательства».
«Заметки Воланда» приводят данные о финансировании «Мемориала»:
«Опубликована третья часть масштабного расследования пакета засекреченных документов британского Форин-офиса на сайте Underside. С учетом первой и второй части, более 1,3 миллиардов рублей на 2020-2023 выделили британцы российской агентурной сети. Напомним, что речь идет об одной из крупнейших утечек последних лет, из которой стало известно о покровительстве британской короны над Мемориалом и создании на территории России собственной агентурной сети из числа общественных организаций и деятелей».
«338» уверен, что ниша «Мемориала» не останется незанятой:
«Напомним, что как минимум одна НКО занимается вопросами исследования политических репрессий, содействия в реабилитации и увековечивании памяти жертв – "Фонд Памяти". При этом организация получала поддержку от Фонда президентских грантов, выступала с реализацией положений Концепции госполитики в области увековечивания жертв политических репрессий. То есть сохранять память и заниматься исследованием жертв репрессий и непростых, неоднозначных этапов истории России вполне возможно в рамках правового поля России, не прибегая к иностранной поддержке и не используя проблематику событий 30-х годов ХХ века как способ поддержания, а подчас и усиления общественного раскола с призывом современников каяться за дела предков».
МГУ и его вундеркинды
В воскресенье доктор психологических наук, член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Асмолов призвал главу СПЧ Валерия Фадеева, уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову приостановить «опасный эксперимент» с обучением на факультете психологии МГУ им. М. В. Ломоносова 9-летней Алисы Тепляковой. По мнению доктора психологии, происходит «неапробированный эксперимент по когнитивной акселерации малолетнего ребенка, не учитывающий познавательные и личностные закономерности развития детей этой возрастной категории». Асмолов указал, что этот эксперимент может пагубно сказаться на психике девочки. В начале прошлой недели отец Алисы Евгений Тепляков в присутствии дочери напал на сотрудника МГУ из-за ее плохой оценки.
«МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ. АКАДЕМИЯ УСПЕХА» призывает прекратить эксперименты над ребенком:
«Девочка ни в чем не виновата, так как находится в плену родителей, которые пытаются решить свои задачи за счет ребенка. Именно эта ситуация, которая доведена до гиперболического и идиотического апогея, показывает нам, как важна роль семьи в воспитании ребенка, и как важно, чтобы родители помогали детям не просто быть ежедневно опрятными, но показывали пример социального поведения, межличностного, делового и уважительного общения. <…> Верным решением будет, учитывая, что девочка учится на психологическом факультете МГУ, создать независимую комиссию для рассмотрения возрастной психологической готовности Алисы к обучению в высшем учебном заведении. Сейчас и отец Тепляковой, и администрация МГУ просто втаптывают в грязь все научные разработки и труды по возрастной психологии. Официально поддерживаем Александра Асмолова в его обращении к профессиональному сообществу по вопросу Алисы Тепляковой. Образование в России должно быть ценностью, а не цирковым шоу, которое устраивает отец Алисы Тепляковой, показывая свои ошибки в направлении воспитательной работы в своей семье».
«Colonelcassad», которого в детстве родители провозгласили вундеркиндом и заставили окончить школу в 14 лет, делится своим негативным опытом и предупреждает родителей:
«Запомните, мальчики и девочки: никогда, ни при каких условиях, ни за какие коврижки не гоните своих детей по школьной лестнице с опережением графика. Не заставляйте их перепрыгивать через классы и сдавать предметы экстерном. Если, конечно, вы хоть немного думаете об их благе, а не только о своем собственном. У Вас талантливый ребенок, который хочет и может больше, чем его сверстники? Пусть занимается тем, чему в школе не учат! Осваивает испанский или китайский язык. Ходит в кружок юных биологов или конструкторов. Читает умные книжки, наконец. Но никогда – слышите, никогда! – не заставляйте его в пятом классе корпеть над учебником алгебры за седьмой».
«АДЕКВАТ» считает, что нужно принимать меры, чтобы такое не повторялось с другими детьми:
«Пока папашка там не докуражится до чего-нибудь общеуголовного или недобровольной психиатрической госпитализации, право даже таких родителей решать, как учить, воспитывать и вообще растить детей, свято и неколебимо. Исключение – общеизвестные красные флаги в виде прямой и непосредственной угрозы жизни и здоровью детей. Отходить от этого порядка нельзя: это означало бы признать приоритет государства над родителями в вопросе повседневного воспитания. То есть вляпаться в ту самую ювеналку, которая по очевиднейшим причинам была и будет для нашего общества абсолютным табу. <…> Что с этим делать в разрезе героев этого реалити-шоу, я не знаю – видимо, принять, что есть на свете зло такого рода, которое преодолевается лишь злом еще худшим, а потому вред от недеяния будет во всяком случае меньшим. Зато знаю, что на этом примере у получения аттестата и поступления в вузы должна будет появиться нижняя возрастная планка. Либо абсолютная и неколебимая, либо, может, преодолеваемая благословением авторитетной комиссии из психологов, педагогов и педиатров. Чтобы история послужила уроком хотя бы на будущее».
«Левый угол» размышляет о том, что педагоги стали заложниками системы платного образования:
«Я забыл, что это не шутка, и на психфаке МГУ учится девятилетний ребенок. Я думал, этот цирк давно закончился. Хороший пример того, как коммерциализация разрушает образование. Ведь плохо не то, что отец смог купить ее поступление. Плохо то, что каждое продающееся учебное место – это место, на которое не поступил кто-то способный. В обсуждении прочитал, что проходной балл на платное 131, на бюджет 334. Если бы покупных мест не было вообще, то проходной на бюджет был бы ниже, способных детей на факультете – больше, а этого чуда (я про папашу) не было бы вовсе. Невидимая рука рынка превратилась в реальную руку человека, заехавшего кому-то из преподов. Хотя они такие же жертвы системы, а не ее выгодоприобретатели».
«Цветы для Элджернона» не понимают цели эксперимента над ребенком:
«У меня нет вопросов к тому, что при правильном подходе можно любого ребенка обучить чему угодно. И что Алиса реально знает то, что она знает, я не сомневаюсь. Меня другой вопрос волнует – ЗАЧЕМ. Ну вот, допустим, закончит Алиса МГУ, получит магистра, доктора, станет тем же преподавателем. Но какой в этом смысл? Когда я последний раз проверял, нигде в смыслах жизни не значился диплом МГУ. И очевидно, что самой Алисе это тоже глубоко не нужно. По очень простой причине – даже сейчас она в том возрасте, когда еще человек не понимает, зачем он пришел на эту планету и чего планирует на ней делать. Для этого ему нужно хотя бы немного прожить самую обычную жизнь и самое обычное детство. А именно это у нее отняли, не спрашивая – нужно ей это или нет».
Школа и её фельдшеры
В Тобольске суд оштрафовал на 5 тысяч рублей фельдшера одной из городских школ по обвинению в побоях. Она применила силу к 12-летнему школьнику, отказавшемуся сдать тест на туберкулез. Мать школьника в суде рассказала, что у сына медотвод от прививок, поэтому она написала отказ от скинтеста на туберкулез, но фельдшер Елена Мальцева это проигнорировала. Своей вины она не признала и извинений не принесла.
«НеШевчик» считает, что произошедшее дискредитирует прививочную кампанию среди подростков:
«Вакцинация головного мозга – так можно обозначить то, что произошло в одной из школ Тобольска, где медик решила во что бы то ни стало поставить укол мальчику. <…> Интересно, что будет с вакцинацией подростков от ковида, которая начнет набирать обороты в 2022-м. Наверное, будут отлавливать на улицах и в подворотнях ставить уколы. Красота».
«РосСкандал» обращает внимание на мягкость судебного приговора:
«Суд намедни выписал Мальцевой минимальный штраф. Более того, дама продолжает "прививать" детишек, работать в областной больнице. Школота, конечно, кого хошь выведет! Но в психушку походу лучше отправить все же эту медсестру…»
«Ляпкин Тяпкин» не понимает мотивы поведения фельдшера:
«Это ж какое было желание привить ребенка, что нужно было пойти на такие крайние меры. То ли план нужно было выполнить, то ли врач психически невменяема, остается только гадать. Вот такая суровая реальность».
А «Джокер из медиа» задается вопросом – все-таки прививка или тест:
«Как же все возбудились сегодня на слово "прививка" в ситуации в Тобольске. Только там была не прививка, а аналог "мантушки". Как я понял, скинтест – это тот самый диаскинтест, которым пользуются после того, как от манту уже толку нет».
Европа и её жалобы
В конце прошлой недели стало известно, что Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), предъявив России претензии на 290 млрд евро. В ЕС утверждают, что на такую сумму Россия дискриминировала европейские товары политикой импортозамещения. Ранее офис торгового представителя США опубликовал доклад, где сказано, что Москва якобы нарушает правила ВТО, в том числе расширяя государственный контроль над экономикой.
«Захватить мир и печеньки» поражен логикой еврочиновников:
«1. Запад вводит в отношении России удушающие санкции в связи с присоединением Крыма. 2. Москва находит механизмы импортозамещения и накладывает запрет на ввоз ряда товаров из Евросоюза. 3. ЕС предъявляет претензии России на 290 млрд евро в связи с упущенной выгодой в результате реализации политики импортозамещения, выработанной в связи с санкциями Запада. Это настолько прекрасно, что даже комментировать не нужно».
«Мейстер» убежден, что оправдываться перед ЕС нам незачем:
«Единственно верным ответом, как предельно кратким в медиареакции, так и развернутым надлежащим образом в реакции юридической, будет констатация факта, что в результате введенных Европой и США санкций европейские компании перестают быть надежными поставщиками, срывая контракты и сворачивая сотрудничество по политическим причинам. В этих условиях Россия не может рассматривать европейские компании как надежных поставщиков и вынуждена принимать меры по обеспечению этой надежности другими средствами. В частности, через импортозамещение».
«Вечерний пророк» пишет о цинизме Брюсселя:
«Евросоюз с воодушевлением подхватил новую идею Вашингтона о дополнительном давлении на Москву, перестаравшуюся с импортозамещением на фоне западных санкций. По мнению Вашингтона и Брюсселя, Кремль перепутал импортозамещение с протекционизмом и за это должен быть наказан. ЕС таким образом планирует помимо поддержания имиджа "злобной Москвы" компенсировать свои потери из-за отсутствия поставок в Россию продуктов питания. Таким образом ЕС хочет призвать к ответу Москву за свои же решения, что не только противоречит здравой логике, но и выходит далеко за пределы верха цинизма».
«Всевидящее око» считает заявления Вашингтона и Брюсселя скоординированными:
«Вслед за причитаниями США по поводу нарушения Россией правил ВТО туда побежал жаловаться Евросоюз. И тоже на импортозамещение. Вопрос "они сговорились, что ли?" тут стоит счесть риторическим. Разумеется, сговорились. Более того, экономические претензии к России – часть той же кампании, в которой всем обещают начало Третьей мировой уже послезавтра. Ну, хоть не Новичок – и на том спасибо».
Депутат Госдумы Елена Панина допускает, что ЕС начал собственную игру:
«На первый взгляд, между выступлением Брюсселя и Вашингтона есть координация. Тем более в нынешней ситуации, когда в треугольнике США – Россия – ЕС обсуждается вопрос о предотвращении расширения НАТО на восток и новой конфигурации европейской безопасности. Однако, на взгляд Института РУССТРАТ, в данном случае мы скорее имеем дело с попыткой Евросоюза, слабого с военной точки зрения, открыть широкие фронты "торговых войн". Причем не только с Россией, но и с Китаем, а также – в перспективе – с США. На это указывает выдвинутая ЕС в начале декабря сего года инициатива о создании так называемого института противодействия принуждениям, с помощью которого Брюссель намерен противодействовать попыткам с помощью экономического давления (например, торговых ограничений или бойкота европейской продукции) воздействовать на его политические стратегии».
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