Буллинг, семья и школа. Чем займётся новый детский омбудсмен?

Назначить её на должность детского омбудсмена предложили депутат Госдумы Елена Вторыгина и генеральный директор НКО «Союз женских сил» Инга Легасова. В обращении к Владимиру Путину (имеется в распоряжении НСН) говорится, что Айвар работала в судейском сообществе, имеет опыт нормотворческой и правозащитной деятельности, активно взаимодействует с профильным думским комитетом.

Людмила Айвар выразила благодарность своим коллегам и соратницам за их инициативу:

«Спасибо за такое доверие. Безусловно, эта должность предусматривает то, чем я занимаюсь на профессиональной основе, много лет и достаточно успешно, как действующий адвокат, юрист. Для меня была бы большая честь занять эту должность. Мне кажется, любой человек в России, которому не безразлично наше будущее, будущее наших детей, с радостью сделал бы это при наличии опыта, желания и рвения работать на этом ответственном посту».