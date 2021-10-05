Буллинг, семья и школа. Чем займётся новый детский омбудсмен?
Лидер движения «За права женщин России» Айвар обрисовала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» направления работы в случае назначения на должность.
Защита прав детей в семье и от травли должны стать первоочередными направлениями деятельности нового Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка. Их обозначила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в комментарии Заслуженный адвокат, председатель общественной организации «За права женщин России» Людмила Айвар, чья кандидатура предложена президенту на пост детского омбудсмена.
«Прежде всего, защита детей от семейного насилия. Защита прав в социальной сфере. Ещё одна важная тема – детски буллинг, который приводит к многочисленным психическим и психологическим проблемам у несовершеннолетних, а иногда и к суицидам», - подчеркнула Айвар.
Назначить её на должность детского омбудсмена предложили депутат Госдумы Елена Вторыгина и генеральный директор НКО «Союз женских сил» Инга Легасова. В обращении к Владимиру Путину (имеется в распоряжении НСН) говорится, что Айвар работала в судейском сообществе, имеет опыт нормотворческой и правозащитной деятельности, активно взаимодействует с профильным думским комитетом.
Людмила Айвар выразила благодарность своим коллегам и соратницам за их инициативу:
«Спасибо за такое доверие. Безусловно, эта должность предусматривает то, чем я занимаюсь на профессиональной основе, много лет и достаточно успешно, как действующий адвокат, юрист. Для меня была бы большая честь занять эту должность. Мне кажется, любой человек в России, которому не безразлично наше будущее, будущее наших детей, с радостью сделал бы это при наличии опыта, желания и рвения работать на этом ответственном посту».
По оценке председателя движения «За права женщин России», дети сейчас оказались в «бесхозном состоянии» из-за условий жизни в стране.
«Сегодня детям уделяется очень мало внимания, потому что родители заняты зарабатыванием денег, удержанием семьи в более-менее благополучном состоянии. Школа сняла с себя обязанности воспитания, занимается только предоставлением образовательных услуг. Конечно, ещё уровень образования оставляет желать лучшего в наше время. Детей затягивает интернет, не всегда благополучный контент, зачастую, это ресурсы, которые растлевают молодёжь. Надо больше внимания уделять детям, их семейному благополучию, воспитанию», - подчеркнула Людмила Айвар.
Ранее пост детского омбудсмена занимала Анна Кузнецова. В конце прошлой недели она оставила эту должность в связи с избранием депутатом Госдумы. По предложению президента РФ, там она будет курировать аналогичное направление.
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