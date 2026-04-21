Букмекеры заявили, что не виноваты в долгах россиян
Николай Оганезов заявил НСН, что проблемные долги граждан только по потребительским кредитам и микрозаймам на апрель 2025 года достигали 2,3 трлн рублей, а ставки на спорт тут ни при чем.
Должник, которому запретят делать ставки на спорт, не закроет от этого свои долги, к тому же ставки на спорт почти никак не связаны с ростом задолженности у населения. Об этом НСН рассказал зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.
Рассмотрение законопроекта о запрете ставок в букмекерских конторах несовершеннолетним, недееспособным и участникам исполнительных производств решено перенести на осень, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы. В Минфине считают, что принятие его в ближайшее время приведет к недополучению налоговых поступлений в бюджет до 27 млрд рублей. Оганезов раскрыл, почему законопроект пока очень сырой.
«Основная проблема - это отсутствие доступа букмекера к базе должников ФССП, хотя юридически это и правильно. Частная организация не должна иметь доступа к федеральной базе ФССП, именно государственный орган обязан обеспечить сохранность персональных данных, конфиденциальной информации, охраняемых законом РФ. Кроме того, от букмекеров в один день будет осуществляться примерно 2 млн запросов в онлайн-режиме, требующих моментальной обработки с обеих сторон. Любая минимальная задержка будет приводить к потере клиента: он тут же сделает ставку у иностранного букмекера или онлайн-казино, где ему не будут навязывать идентификацию, согласование по реестрам должников и самозапретов. Сегодня ни у ФССП, ни у самих букмекеров такого оборудования нет. Инициатива выглядит внешне справедливой, однако никак не привязана к реалиям», - рассказал он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что должник должнику рознь, и даже автолюбитель со штрафом в 500 рублей подпадает под эту категорию. Также он высказал мнение, что ставки на спорт почти не влияют на задолженность у населения.
«Должник, который не хочет закрывать свои долги, если ему запретить делать ставки, все равно не захочет их закрывать. Проблемные долги граждан только по потребительским кредитам и микрозаймам на апрель 2025 года достигали 2,3 трлн рублей. Рост количества и суммы просроченных кредитов фиксируется ежегодно. Это связано с низкой финансовой дисциплиной и грамотностью населения, со снижением показателя реальных доходов, с ростом инфляции. Ставки на спорт не влияют на цифры роста задолженности населения. Это попытка переложить проблему с больной головы на здоровую. Кроме того, как можно всех должников подогнать под одну гребенку? Есть злостные неплательщики, а есть простые автолюбители, которые попали на исполнительное производство из-за 500 рублей, их тоже ограничивают. Автолюбители могут не знать о штрафах и факте попадания в должники. Кроме того, в процессе обжалования штрафов они продолжают находиться в реестре должников», - рассказал Оганезов.
Также собеседник НСН указал на двойственный подход авторов законопроекта к ставкам и лотерейным билетам.
«База игроков в лотерею составляет более 30 млн человек (почти в 5-6 раз больше, чем в ставках на спорт), а способ розыгрыша призовых денежных средств совершенно не отличается от розыгрыша на рулетке в казино. Инициаторы законопроекта избегают объяснений о причинах такого странного исключения из запрета с учетом того, что целевые отчисления лотерей почти в 10 раз меньше, чем у букмекеров», - уточнил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов раскрыл в пресс-центре НСН, что рынок букмекеров впервые за три года показал снижение, что говорит о том, что государство проигрывает в борьбе с нелегальным сектором экономики.
