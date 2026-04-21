Должник, которому запретят делать ставки на спорт, не закроет от этого свои долги, к тому же ставки на спорт почти никак не связаны с ростом задолженности у населения. Об этом НСН рассказал зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.

Рассмотрение законопроекта о запрете ставок в букмекерских конторах несовершеннолетним, недееспособным и участникам исполнительных производств решено перенести на осень, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы. В Минфине считают, что принятие его в ближайшее время приведет к недополучению налоговых поступлений в бюджет до 27 млрд рублей. Оганезов раскрыл, почему законопроект пока очень сырой.

«Основная проблема - это отсутствие доступа букмекера к базе должников ФССП, хотя юридически это и правильно. Частная организация не должна иметь доступа к федеральной базе ФССП, именно государственный орган обязан обеспечить сохранность персональных данных, конфиденциальной информации, охраняемых законом РФ. Кроме того, от букмекеров в один день будет осуществляться примерно 2 млн запросов в онлайн-режиме, требующих моментальной обработки с обеих сторон. Любая минимальная задержка будет приводить к потере клиента: он тут же сделает ставку у иностранного букмекера или онлайн-казино, где ему не будут навязывать идентификацию, согласование по реестрам должников и самозапретов. Сегодня ни у ФССП, ни у самих букмекеров такого оборудования нет. Инициатива выглядит внешне справедливой, однако никак не привязана к реалиям», - рассказал он.